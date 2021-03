Se suma a las críticas: José Chávarri apuntó contra Rafael Guarderas por rendimiento

Universitario de Deportes no comenzó de la mejor manera la Liga 1. Empató contra Melgar en el Alberto Gallardo en un encuentro que pudieron perder. La figura fue José Carvallo.

Tras ello, las críticas llegaron por todos lados. El principal señalado fue por supuesto Ángel Comizzo, quien desde el año pasado viene decepcionando con sus planteamientos y trabajo en general.

Otro a quien se le posaron los ojos fue Enzo Gutiérrez. El delantero argentino, cuando Alex Valera había hecho todo los méritos, fue titular a pesar de haber llegada solo hace unos días. Además, el extranjero se falló un penal.

Otro por el cual no hay muchas explicaciones por su lugar en el once es Rafael Guarderas. El zurdo no tuvo un buen 2020 y aún así el DT lo sigue escogiendo.

José Chávarri fue uno de los que señaló al mediocampista este lunes en Al Ángulo y refirió a su buen pasado: "Desde que se lesionó Guarderas, no ha vuelto a recuperar su nivel".

Así, el panelista criticó a Rafael Guarderas. Sin duda, Rafa no está en su mejor momento y necesita mejorar si quiere mantener el titularato. La confianza de Comizzo, igual, parece firme.

��️ @Jose_Chavarri: "Desde que se lesionó Guarderas, no ha vuelto a recuperar su nivel". #AlÁngulo ⚽��



Disfrútalo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/01jYmYatg7 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 16, 2021

Lee También