Seba Domínguez y la anécdota con su hija que emocionó a todos en ESPNF90

Debutó como profesional en Newell's en 1998 y se retiró en La Lepra en 2017. Más de quinientos partidos oficiales y ocho títulos en su carrera.

Este miércoles, Sebastián Domínguez emocionó a todos en ESPNF90 al hablar de cómo fue el después de su retiro.

#ESPNF90 �� | EL LADO POSITIVO



¿Cuándo se dio cuenta @sebadominguez6 que dejar el fútbol fue una decisión correcta? La cara de su hija le dio la respuesta. pic.twitter.com/aX1F8vl56T — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 11, 2020

El exdefensor puso de ejemplo una anécdota que tuvo con su hijo en Rosario, poco después de haberse retirado en Newell's.

"En Rosario, mi nena tenía que hacer una presentación en el colegio. Baja por las escaleras, yo le había dicho que iba a ir, y cuando me ve... Con esa cara de mi hija, yo dije: 'Tomé una buena decisión'", contó.

Además, agregó: "Eso pasó durante diez años y cada vez que miraba así yo no estaba. Más de una vez le había dicho que iba a ir y no llegaba... Esas cosas vos decís, 'bueno, es un acto del colegio... después vamos a tomar un helado'. ¡Y no! Porque están todos los papás y falta el tuyo".

El video se hizo tendencia en Twitter después de emocionar a todos.

