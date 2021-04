Es otro equipo: Vignolo armó el XI que pararía Bianchi si fuera el DT de Boca

Cuando un entrenador consigue el éxito, su estilo y su forma de jugar terminan siendo recordados por siempre. Desde el último día de Carlos Bianchi al mando de Boca, la mayoría de los hinchas adoptó su tradicional 4-3-1-2 como esquema de preferencia, por más que hoy no sea tan utilizado como antes.

En épocas de extremos, internos y falsos nueves, parece imposible pensar en un equipo parado como lo hacía el Xeneize del Virrey. Sin embargo, en la edición vespertina de ESPN F90, Sebastián Vignolo aseguró que el DT más exitoso de la historia del club de la Ribera tendría lo necesario para armar una formación a su estilo en la actualidad.

"Bianchi, con los jugadores que tiene Boca hoy, formaría con Andrada en el arco; Buffarini, López, Izquierdoz y Rojo de 3. Un distraído no le gustaría a él, porque Clemente Rodríguez no lo era", aseguró el Pollo y prosiguió con el mediocampo: "Capaldo, que sería un Battaglia; Campuzano, aunque creo que le gustaría otro 5; y Almendra, que sería un Cagna". Por último, el conductor cerró con el 10 y los delanteros: "Cardona sería el enganche; Villa, que sería como Rodrigo Palacio, y Tevez, el único que podría tener una licencia para no correr".

De esta manera, el equipo parado con el histórico 4-3-1-2 formaría con Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Rojo; Capaldo, Campuzano, Almendra; Cardona; Villa y Tevez. Imposible saber si le iría mejor o peor, pero queda claro que es muy diferente al que se ve los fines de semana...

