No es Cavani: Vignolo dijo qué 9 tiene que ir a buscar Riquelme

La inminente salida de Ramón Ábila rumbo al Minnesota United de la MLS despertó una ola de opiniones sobre la decisión de Miguel Ángel Russo y el Consejo de autorizar el préstamo. Además, el partido de Franco Soldano ante Defensores de Belgrano generó más debate en el Mundo Boca, ya que no generó ni una situación de gol.

De hecho, durante la transmisión del encuentro del Xeneize en la Copa Argentina hicieron la encuesta sobre quién debería ser el 9 de Boca y Wanchope ganó llevándose casi el 50% de los votos de los hinchas. De todas formas, todo indica que no hay vuelta atrás y el cordobés partirá en las próximas horas rumbo hacia los Estados Unidos.

En ESPN F90 hicieron la misma pregunta pero sin opciones, dándole al público el privilegio de elegir el jugador que se les ocurra. El Pollo Vignolo, bien a su estilo, no dio vueltas y aseguró quién tiene que ir a jugar a Boca: "Tiene que ir a buscar a Darío Benedetto otra vez. Sabe lo que es Boca y conoce lo que es Boca".

Sin embargo, el conductor aseguró que "hay un problema grande", que no se debe ni a una pelea con alguien del plantel ni a un asunto económico: "Yo creo que quienes representan a Benedetto no tienen feeling con los que hoy manejan a Boca. Es observación mía, capaz que está todo bien, pero creo que no".

