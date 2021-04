Vignolo contó por qué ver a un abuelo con su nieto le hizo acordar a Boca

Arranca F90 por ESPN y todos sabemos que vamos a escuchar alguna analogía de esas que Sebastián Vignolo ya tiene como marca registrada. El conductor no decepcionó y le dedicó el comienzo del programa al triunfo de Boca ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional, no sin antes relatar una situación que vivió en su tiempo libre.

"Yo les voy a pedir que me presten atención, a mí me gusta mucho disfrutar de la mañana en la plaza. Corro, entreno, y me gusta mirar, la nada, o cosas que pasan. Hoy pasó algo que dije que lo iba a aplicar en el programa, estaba terminando de elongar, tomando unos mates, con sol, al aire libre. Y en ese mirar, veo una imagen que a mí me impacta, lo que tiene que ver con los abuelos y los nietos me toca, me conmueve, porque me crié así, sobre todo con mi abuela. Algo en esa relación me parece intenso, por una cuestión natural, que probablemente tengan menos tiempo para disfrutarse", expresó.

Y siguió reflexionando: "Será por ese tiempo, que es tan intenso. Como los dos saben que va a ser más corto, el abuelo disfruta al nieto con un fervor, un entusiasmo. Pasó un señor vestido de abuelo, con boina, y un nenito, vestido de nieto, con una pelota. Era una imagen para sacarle una foto, de tapa de libro, se sentaron cerca de donde estaba yo. Los escuché, fui un curioso. En un momento, el abuelo le pregunta al pibe qué quería ser cuando sea grande".

Para terminar la historia, completó: "El pibe lo miró y dijo 'como vos, quiero ser como vos'. El abuelo lo miró al pibe, y creo que en ese momento, pensó que le gustaría tener su edad. Me imagino. Siguieron, se fueron, el pibe rápido y el abuelo le decía que pare en la esquina. Una imagen hermosa".

Ahí llegó la hora de hacer el nexo con el Xeneize: "Yo dije, es aplicable a lo que vi el sábado en Boca. Si quieren, si tienen ganas, si es la idea, la receta. Puede ser muy bueno, pero tienen que querer hacer el camino juntos. Vi el sábado jóvenes, que le daban a Boca frescura, talento, aire fresco, dinámica, que la remera de Boca les sentaba bien. Y vi el tipo, el grande, Tevez, el señor de experiencia, que mantenía ese espíritu competitivo y les decía que en la esquina hay que frenar".

#ESPNF90 �� | ESPN



EL ABUELO APACHE



Imperdible editorial del @pollovignolo, comparando la relación entre un abuelo y su nieto con la presencia de los pibes del Xeneize acompañando a Carlitos Tevez. ¿Este es el camino? pic.twitter.com/gYb7Rfpnwt — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 19, 2021

Luego, dijo: "Porque los dos sirven, los dos son útiles, porque la combinación de esos jóvenes con la experiencia del otro, que dice acá frena, aguantá, dejate caer, es perfecta. Tevez, de la mano con estos pibes que juegan bárbaro, le pueden dar paz a un equipo que vive el día a día. El sábado me fuí con esa sensación, no fue una maravilla, pero si la idea es esta y no hay apuro, puede ser el camino, la idea, con Tevez como bandera, con espíritu competitivo, que quiere estar en La Paz, con todos los riesgos que hay, y del otro lado los pibes, jóvenes, que tienen ganas de triunfar en Boca, hacer la carrera de Tevez, jugar la Libertadores. Ojalá los puedan combinar. Tenga tiempo para hacerlo, con un mensaje claro, de que hay que ir despacio, para no chocar con un paredón".

Para cerrar, declaró: "Tevez está vivo, con ganas, intacto, no le pidan que gane el partido de un área a la otra, pero le sirve, a los Almendra, los Varela, los Medina, para saber que en la esquina no tienen que cruzar. Porque sino, terminan cometiendo un accidente. Si es la idea de Boca, firmo acá. Pero hay que hacerla con convicción".

Lee También