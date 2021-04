Parecía que iba a hablar de Vigliano, pero Vignolo terminó destruyendo a Boca

Era muy complicado para Sebastián Vignolo decidir cuál era el tema más fuerte del fin de semana como para hacer su editorial: el sábado por la noche Racing le ganó a Independiente el clásico en la última jugada gracias a un penal que nunca existió cobrado por Mauro Vigliano, mientras que el domingo Boca perdió ante Unión jugando muy mal y River logró vencer al hasta ese entonces invicto Colón de Santa Fe acomodándose muy bien en la tabla.

Al comenzar a hablar, parecía que el 'Pollo' había elegido como prioridad lo sucedido en Avellaneda: "Una cosa es mirar, y otra cosa es ver. Yo puedo mirar y no ver. Y muchas veces puedo ver sin mirar", dijo el conductor haciéndonos creer a todos que se venían unos minutos dedicados al árbitro de dicho duelo que ya fue parado por la AFA.

Pero no, su punto era otro: "El problema de Boca, es que creo que no quiere ver. O ve lo que quiere ver. Porque la gente en la calle te dice que hables bien de Boca, que no lo mate. Y me están diciendo lo que ven. Es tan sencillo como eso. Parece una pavada, yo veo jugar a Boca el fin de semana, y después les cuento aquí qué me pareció", expresó.

Y ahí arrancó a destruir al equipo de Russo: "Yo les tengo que contar lo que veo, un equipo que no sabe a dónde va, cuando hablo de equipo, no es solo los futbolistas, es un todo, a mí me enseñaron que un equipo de fútbol tiene cuatro patas, la dirigencia, el entrenador, los futbolistas y la gente. Yo a la gente la tengo que correr, porque hoy está afuera, no puede hacer nada más que apoyar a la distancia".

Luego, siguió: "Ahora los que realmente tienen que cambiar, por lo menos demostrar que Boca sabe lo que quiere, son los protagonistas, parte desde la dirigencia, el Consejo, entrenador y futbolistas. Y todos tienen responsabilidad. Este puede ser un arranque repetido, de este año o el pasado, de esta inconsistencia que ha tenido Boca este año y pico, más allá de los títulos, que saben a poco".

Y cerró: "Es una imagen preocupante, sin sabor, sin gusto, no se lo ve bien a Boca. Ya no es tan meritorio ganarle a Boca, no es una hazaña, sin quitarle importancia a lo que consiguió Unión ayer".

- "¿Qué le pasa a Boca? Hoy yo realmente me lo pregunto, por qué tiene su punto de llegada cada vez más lejos, y el de partida cada vez más atrás. Porque si ves el horizonte, que hay una idea, sería cuestión de tiempo. Pero cada vez está más lejos, es un camino al infinito. Es difícil jugar cada vez peor".

- "No sé qué consuelo puede llegar a tener Boca, los refuerzos, cuáles son, cuándo llegan, los pibes de inferiores, están maduros, habrá que esperarlos, su referente de siempre, Tevez, seguirá teniendo ganas, ayer parecía cansado. Boca no se puede aferrar de su Bombonera llena, porque no la puede usar, sino una sacudida de esas que emocionalmente te pueden llegar a conmover, provoca alguna reacción en este Boca".

