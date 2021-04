Vignolo le pegó a Cascini en F90: "Es una cuestión humana, de educación"

Ya es un clásico. Cuando algo importante pasa en el mundo del fútbol argentino, todos ponemos ESPN F90 al mediodía para ver la editorial de Sebastián Vignolo sobre el tema en cuestión. Y con la flamante renuncia de Mario Pergolini no fue la excepción, estando el 'Pollo' muy afilado y dejando algunos títulos que seguro generarán bastante revuelo.

"No es que Pergolini hoy le cambia la ecuación a Boca, no están en la calle pidiendo que regrese, no es el cargo o la función, no pasa por ahí. Porque yo soy de los que pensábamos que iba a ganar el que esté con Riquelme. En ese momento estaba Cascini, que iba a ir con Berarldi, pero hasta él se dio cuenta y cambió. Sabía que iba a ganar ahí", comenzó diciendo.

Y siguió: "No pasa por la salida de un vicepresidente, pero no solo eso. En Boca el problema es la falta de armonía, sin eso es muy complicado. Cómo hacés para concentrarte, si estoy por ejemplo hablando a la cámara y me empiezan a gritar todos, mover la silla, apagar las luces. Boca necesita paz, porque el fútbol del club están en buenas manos, está el que tiene que estar, después veremos si puede gestionar, si divide o no, pero su cabeza está las 24 horas en Boca", expresó sobre Riquelme.

Luego, se tomó un tiempo para hablar del presidente sin guardarse nada: "Después está la figura de Ameal, ayer salió al aire como si estuviese festejando un cumpleaños, pero es así, simpático. Y del otro lado está Pergolini, que de fútbol creo yo tiene poco, pero él venía a trabajar en otra área, se equivocó también en lo que hizo, conociendo los medios, porque sabía que el camino no estaba allanado".

Sin filtro, llegó el momento de hablar de un ex compañero suyo en el canal, y pegó con todo: "Boca tiene todo para ser feliz, para disfrutar, están en el lugar donde querían estar, y saben por qué pongo a Cascini en esto, porque es el que más conozco. Estaba desesperado por estar donde está. Es más, me puso muy contento cuando él me dijo que iba a trabajar al fútbol de Boca, me puso muy contento, muy. Era un tipo que quería estar ahí. Es más, para nosotros había sido una ausencia importante porque era un tipo que al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema era nuestro si creíamos que iba a seguir igual. El problema era nuestro. Ya eso es una cuesitón humana. Uno sabe cómo es. Eso es educación. Vos sabes como sos, si vas a ser siempre igual, pero después está en la conducta y en la educación. Pero eso cada uno lo lleva como puede, o como quiere, o como le enseñaron".

Siguien sobre ese punto, agregó: "Pero lo veía tan desesperado, que me puse tan contento cuando nos contó, que vino a despedirse. Pero yo sentía que Boca iba a tener además otro tipo importante, que conocía, que no era ningún improvisado. Se le cumplió el sueño, pensé que ahí iban a ser felices, la gente los ama y eligió".

Y cerró con un consejo: "Tiene un fin de semana de Pascua, de reflexión. Boca debe replantearse si van a seguir de esta manera, o si van a poner eso que suena hermoso, pero que no se cumple, que el escudo está por encima de todo". Ufffff.

