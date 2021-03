Vignolo: "River tiene, para mí, al mejor entrenador del mundo"

Luego de la conferencia de prensa que Marcelo Gallardo dio en la previa del duelo de su equipo el próximo sábado por la noche ante Arsenal de Sarandí, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, fue Sebastián Vignolo quien abrió su programa de ESPN F90 con una editorial 100% dedicada al entrenador de River.

El 'Pollo' como de costumbre, comenzó hablando de cuestiones que poco tienen que ver con el tema principal, para poder después relacionarlas: "Vieron que el equipo de fútbol es, para la gente, un ser querido. Se enoja, se disgusta, se alegra, lo abraza, alguna vez te distancias, pero en definitiva, la gente quiere que a su equipo le vaya bien. Salvando la distancia, es como un hijo, te da orgullo que hablen bien. Y también vieron que cuando alguien tiene una dificultad, un problema, siempre aparece alguien que te dice que tiene una eminencia, al mejor, todos creen eso, porque te quieren ayudar, y llega un momento en el que vos decís bueno, elijo yo al mejor".

Luego sí, comenzó a referirse al Muñeco: "Yo sé que aveces cae mal, pero hoy River tiene al mejor, una eminencia, un entrenador que además es líder, que entiende todas las reglas del juego, la primera es que el se calienta pierde, entonces cuando quisieron exponer que River jugaba mal, le sirvió para la charla técnica, River goleó en la cancha a Godoy Cruz, porque hay que tener serenidad para escuchar y claridad para hablar. Siempre se toma un tiempo".

Además, se refirió al momento en el que un periodista le consultó al DT sobre la frase de Riquelme tras el último Superclásico, cuando dijo que el Millonario hace rato jugaba mal: "Dijo que no estaba de acuerdo, y en tal caso su equipo habla en la cancha, porque tiene esa posibilidad, si quiere puede no hablar más, porque hablan sus jugadores. No hace falta, ningún hincha de River le reclama que hable. Les encanta escucharlo, pero no le exigen. Están espalda con espalda, así trabaja River".

Para ir finalizando, agregó: "River hoy por hoy es una familia, se maneja como una familia, el padre, los hijos, el abuelo. Y no crean que no tiene problemas eh, de guita, pero están orgullosos, saben que la cama que tienen es la de ellos, que todo lo que tienen hay que cuidarlo, tratan de convencer a los hermanos cuando les sale un buen laburo afuera que se queden, así se maneja River, con un entrenador que cuando empezó no era este, pero ya es el dueño de River, si quiere no habla, puede darse ese lujo".

Y cerró con contundencia: "Yo le agradezco que hable, porque enriquece, me gusta escucharlo, no se saca las preguntas de encima, dice lo que siente, una cosa es hablar y otra decir. Lo más importante que tiene, es un equipo que lo mira con admiración, es el líder absoluto de River. Hoy causa envidia, River tiene una eminencia, el mejor entrenador que puede tener, para mí, el mejor del mundo, y eso es mucho más que cualquier refuerzo".

