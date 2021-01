Vignolo sobre Salvio: "Si tira un caño y no sale, no puede volver caminando"

Desde ayer luego del partido que Sebastián Vignolo mostró todo su enojo por lo que fue la derrota de Boca ante Santos en la Copa Libertadores.

Apenas terminó el duelo en el que los brasileños golearon por 3-0 para meterse en la gran final, el 'Pollo' salió al aire por ESPN y disparó para todos lados.

Horas después, habiendo procesado todavía más lo sucedido en San Pablo, el conductor abrió F90 con su clásico editorial.

Tras analizar una vez más a grandes rasgos lo que hicieron los dirigidos por Miguel Ángel Russo, se puso más específico.

Y ahí arrancó: "Cuando sale Boca a jugar el segundo tiempo, Salvio, que por lo menos la pide, se hace cargo, quiere tirar un caño. Si quieren después discutimos si puede tirarlo, dónde, cuándo, cómo y para qué".

#ESPNF90 �� | ESPN



BOCA, SIN ACTITUD NI FÚTBOL



¿Qué falló en Brasil? Tremendo arranque de programa, con la editorial del @PolloVignolo analizando la histórica goleada de Santos en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/ArcFzrIF81 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 14, 2021

Además, agregó: "Supongamos que juega así, a perforar a los rivales. Pero si tira un caño y no sale, Salvio no puede volver así (caminando). Tiene razón Tevez en una imagen que vamos a ver en un ratito. Y eso que no jugó el gran partido eh". Fuerte.

Lee También