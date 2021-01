Closs destruyó a un jugador de Boca: "Tiene problemas de marca y al ataque no puede pasar"

Llueven las críticas para los jugadores de Boca luego de lo que fue la dura derrota ante Santos por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

El Xeneize sufrió tres goles en contra y lo que más le cuestionan los hinchas a sus futbolistas es la falta de actitud que se vio dentro del campo de juego.

En vivo por ESPN, fue Mariano Closs quien se la agarró con uno de todos los integrantes del plante de Miguel Ángel Russo.

"Una evaluación tienen que hacer. Es antipático tirar nombres, pero ¿Jara está para jugar en Boca? Tiene problemas de marca, al ataque no puede pasar. Si alguien eligió para que Jara esté en Boca...", soltó.

¿Lo más llamativo? En la misma mesa se encontraba Juan Simón, quien tuvo su tiempo como Director Deportivo del conjunto de La Ribera y justamente se encargó de hacer que el defensor llegue al club.

"Fuí yo. Vos elegís jugadores, después no sabés si le va a pesar la camiseta o no. Hace cuatro años que está ahí, alguien deja eso. Yo lo elegí en su momento, su primer año no fue malo", defendió. Picante.

