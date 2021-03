Vignolo, sin vueltas: "Soy gallardista a morir"

Marcelo Gallardo es el mejor director técnico del fútbol argentino y de todo el continente, pero también es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y eso no se puede discutir.

Por supuesto, la manera de trabajar del Muñeco genera los elogios permanentes por parte del periodismo. Y Sebastián Vignolo, reconocido relator argentino, no es la excepción.

Cada vez que puede, el Pollo se deshace en elogios hacia el director técnico de la escuadra del barrio porteño de Núñez. E inclusive lo hizo este martes, tras la derrota ante Argentinos.

"Yo creo que Gallardo es el mejor técnico del mundo, el que más me gusta a mí. Me encanta, es un fenómeno. Su forma de laburar, de vivir, cómo les llega a sus jugadores", comenzó expresando.

"Se va permanentemente reinventando. No debe tener ni vacaciones. Me identifico a morir. Soy gallardista a morir", profundizó Vignolo refiriéndose al estratega de River.

Sin embargo, posteriormente, criticó cómo trata a los jueces: "No me gusta que maltrate a los árbitros. No me gusta esa parte. Vos no", aseguró.

