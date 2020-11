Nadie puede asegurar que Colombia juegue los partidos de la eliminatoria

Con gran éxito el mes pasado se celebró la primera doble fecha de la eliminatoria sudamericana en la cual dejó como grandes ganadores a Brasil y Argentina que ganaron los dos encuentros y ya lideran la tabla de clasificación, camino al Mundial de Catar 2022.

Ahora, todos los fanáticos en América del Sur están pendientes de lo que será la segunda doble jornada que está pactada para realizarse los próximos 12, 13 y 17 de noviembre, para completar el calendario del 2020, que ya está bastante apretado debido al parón obligado por la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, debido al rebrote de la Covid que tiene en jaque a gran parte de los países de Europa, hay serias preocupaciones en la Conmebol porque ya hay rumores de que los jugadores que están en territorio europeo no los dejarían viajar a Sudamérica y así la clasificatoria se desvirtuaría completamente.

Al respecto se refirió, en BluRadio, el periodista Juan José Buscaglia, quien afirmó: "Si Europa no deja salir a los futbolistas o no los deja retornar sin cuarentena, ojo porque Conmebol no juega sin sus futbolistas. Esta semana será para ir 'espiando', todos los días, cuáles son las decisiones sanitarias en Europa. Porque aquí no se va a jugar sin los futbolistas de Europa…".

Así mismo afirmó que los problemas que desencadenarían no jugar durante esta fecha pasarán a la Fifa, ya que no hay más fechas para jugar antes de lo que será el Mundial de Catar: "Desde Conmebol dicen 'Con nuestro sistema de Eliminatorias, ya no tenemos más margen de suspender fechas, si Europa no nos da los futbolistas, nosotros no jugamos y el problema pasa a ser de Infantino' porque no se llega a diciembre de 2022 con el Mundial".

Para el próximo lunes está pactado el vuelo chárter que traerá a los jugadores convocados de la Selección Colombia que están en Europa, el cual saldrá de Madrid rumbo a Barranquilla, pero no está asegurado que pueda salir debido a las restricciones sanitarias en el Viejo Continente.

