Todo un músico: Gianluca Lapadula sorprende tocando piano

Gianluca Lapadula, reciente convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para los partidos de Eliminatorias ante Chile y Argentina, sorprendió a todos el año 2017, cuando tocó el piano en una entrevista a AC Milan TV.

Gianluca Lapadula anotó un tanto en la derrota de su equipo Benevento por 3-1 ante Hellas Verona. El próximo encuentro donde estará presente el delantero italiano de madre peruana será ante Spezia el 7 de noviembre.

Tras ese encuento, Gianluca planificará su viaje a Lima. Su arribo a la capital sería el 8 o 9 de noviembre y llegaría a la capital con otros futbolistas peruanos que militan en Europa, como Renato Tapia, Miguel Araujo o Sergio Peña.

Lapadula de 30 años, realizó sus trámites para adquirir DNI y pasaporte peruano de forma en algunos días para así ser considerado por Ricardo Gareca.

"Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien", declaró hace algunos días Gianluca Lapadula.

Lee También