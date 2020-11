Técnico de Christian Cueva contó por qué separó del club al volante peruano

Días después de los partidos de la selección peruana ante Chile y Argentina, desde Turquía llegó la información de la separación de Christian Cueva del Yeni Malatyaspor por pedido del técnico Hamza Hamzaoglu.

En el comunicado del club se informó que se debía a indisciplina, pero sin más detalles. Días después, en entrevista a El Comercio, el entrenador turco contó con detalles el motivo de la separación de Cueva.

"Necesitaba un jugador en la posición de 8, pero él no quiso comenzar de 8. Sin embargo, luego él dijo: ‘Yo jugaré de 8′, antes del juego, de manera voluntaria. Yo le dije que hablara con su compañero para que llegue a un acuerdo”.

En ese encuentro, Cueva fue sustituido en el primer tiempo, lo que generó la incomodidad del jugador: "Yo reaccioné normal mientras él salía. Sin embargo continuó aumentando sus reacciones contra nosotros siendo irrespetuoso hacia mi y nuestro club en el vestuario durante el entretiempo. Entonces, yo decidí excluirlo del equipo. Ninguno de mis jugadores puede superar los valores del club".

No obstante no todo es malo para el volante de la selección peruana, Hamza finalizó dando una esperanza a Christian Cueva: "No creo perdonarlo por ahora. No sé lo que el tiempo muestre”.

Lee También