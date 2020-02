Marcelo Gallardo siempre afirmó que trató a su hijo Nahuel como uno más del plantel de River cuando allí estaba el jugador.

Y pareció siempre demostrarlo, sobre todo durante este mercado de pases, en el que le comunicó que no lo tendría en cuenta para lo que viene.

De esta manera, el defensor debió buscar un nuevo rumbo, y lo encontró manteniéndose dentro de la Superliga Argentina.

Defensa y Justicia le abrió las puertas al joven futbolista y por cosa del destino, ahora deberá enfrentar a su propio padre en un partido ofical.

El Halcón, que viene en un gran momento (lleva 8 encuentros sin perder por el torneo local) debe visitar a un Millonario que podría salir campeón ese mismo día.

"Son sensaciones raras, porque yo crecí ahí, como persona también. Ahora me toca estar del otro lado, con otra camiseta. Me debo a Defensa, si me toca jugar, lo haré de la mejor manera", dijo Nahuel sobre enfrentar a su papá en la próxima fecha.

Si Boca no gana el viernes en Santa Fe ante Colón, el equipo del Muñeco tiene chances de coronar el torneo con su gente.

En diálogo con ESPN, Nahuel habló de todo esto y explicó: "Trato de no pensar mucho en eso, tengo que pensar acá, en hacer lo que debo hacer por mi club, que es Defensa. Trato de no pensarlo y hacer lo que tengo que hacer".

De igual manera, no se escapó de los sentimientos que le genera la situación: "Son sensaciones raras, porque yo crecí ahí, como persona también. Pero ahora me toca estar del otro lado, con otra camiseta. Me debo a Defensa, así que si me toca jugar, lo haré de la mejor manera".

