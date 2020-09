Sepultado: Marecana Gastaldo acusó a Patricio Álvarez de violencia de género

En el presente año, el fútbol peruano ha mostrado muchas de sus falencias. La informalidad de algunos clubes y la irresponsabilidad y el poco profesionalismo de muchos jugadores han sido noticia de casi todos los días.

Jean Deza, Alexi Gómez, Carlos Ascues, Beto da Silva, Ray Sandoval, Jesus Barco y Sebastián La Torre son algunos que han demostrado su inconciencia en sus tiempos libres. Obviamente, cada caso ha tenido distinta gravedad y diferentes consecuencias.

En las últimas horas, se supo de otro caso. Patricio Álvarez, el arquero de Sporting Cristal, fue denunciado por sus vecinos de organizar fiestas en su casa sin respetar el toque de queda, ni los protocolos de salud.

Tras esto, otra dura acusación contra el Pato se conoció. Y es que Marecana Gastaldo lo denunció por redes y en televisión de haberla agredido físicamente en reiteradas oportunidades. Esto hace de la actitud de Álvarez mucho más grave y de que su situación sea más delicada.

"Se cansó de pegarme, agarrarme de los pelos, de reventarme la muñeca y dejarme inconsciente porque me pegó en la cabeza. Yo seguía con él porque pensé que iba a cambiar, que sus celos se le pasarían, hasta que dije 'basta'", señaló por ejemplo la modelo.

"Nunca conté nada para que no lo boten de su club, para que no me tomen como despechada", detalló también conociendo ya que los Celestes lo habían separado del primer equipo. Así, Patricio Álvarez fue denunciado por violencia de género ¡Fuerte noticia!

De esto también lo van a defender sus amigos periodistas ? https://t.co/7tr3Qm1Vme pic.twitter.com/9rNEMEl7xj — Out of context Sporting Cristal (@OutOfSContext) September 16, 2020

