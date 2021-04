"Es algo injusto lo que se dice": Patricio Álvarez sale en defensa de Aldo Corzo

Aldo Corzo fue noticia hace algunos días luego de que fuera captado por las cámaras de Magaly TV rompiendo los protocolos sanitarios luego del encuentro donde Universitario cayó 3-1 ante Cantolao por la segunda fecha de la Liga 1.

El también defensor de la selección peruana fue criticado por redes sociales, algo que el arquero de Sport Boys, Patricio Álvarez cuestionó: "Aldo Corzo es un amigo mío cercano. Me parece que es algo injusto lo que se dice de él en redes sociales, siempre ha manejado muy bien fuera y dentro de la cancha".

Álvarez, quien fue separado del Sporting Cristal por romper los protocolos, aseguró estar mejor en el tema mental: "El año pasado estuve que estar fuera de una cancha por cinco o seis meses, de mi parte tuve que sentar cabeza, poner los pies sobre la tierra. Trabajar física y mentalmente, fue un tiempo que aproveché bastante bien".

"Lo del año pasado fue un momento de aceptación, me considero una persona mentalmente fuerte, me rodeo de mi familia y amigos cercanos que me dan mucha fortaleza", agregó.

Luego de su salida de Sporting Cristal, Patricio Álvarez fue contratado por Sport Boys. El 'Pato' ya fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana.

Lee También