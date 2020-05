Siempre tranquilo: Gregorio Pérez habló sobre la posible partida de Dos Santos, Alonso y Urruti

La U no la está pasando nada bien y el principal señalado es Carlos Moreno. El supuesto administrador comunicó que decidió aplicar la suspensión perfecta de labores a los jugadores, quienes manifestaron no reconocer su autoridad a cargo del club.

Tras ello, periodistas y dirigentes fueron tomando posición. Jean Ferrari, opositor a Moreno, por su parte, condenó al de GREMCO y habló de una posible consecuencia que podría perjudicar al equipo deportivamente.

Y es que el exgerente deportivo dijo que Dos Sanos y Alonso estaban recibiendo ofertas de otros equipos y que se podían ir. El DT, Gregorio Pérez, habló al respecto en radio Ovación.

"No, eso está descartado. Cuando se vuelva a reanudar la actividad, ellos van a ir a Lima nuevamente", confirmó el Goyo quien también habló del dificil momento del club.

Un día como hoy en el 2019 falleció Samuel Eugenio, ex jugador de Universitario, tres veces campeón nacional (1982 - 1985 - 1987) y director técnico de nuestras divisiones menores (@MenoresU).



¡Siempre te recordaremos, «Chamuco»! ����⚽�� pic.twitter.com/6MMVUruaJ2 — Universitario (Desde ��) (@Universitario) May 13, 2020

"Me preocupo por la situación que vive el club, donde uno tuvo la suerte de llegar ahí y estar vigente. Estoy todos los días conversando con todo el plantel, me preocupa que haya gente que no reciba nada, otros que reciben menos. Sé que están negociando los futbolistas y lo que ellos determinen vamos a acompañar, estamos de acuerdo. El cuerpo técnico no es ajeno a la iniciativa de los jugadores", señaló por ejemplo.

"La 'U' es una institución muy grande, con mucha historia y está viviendo una situación que la propia institución no la merece, pero creo que hay personas capaces que sacarán esto adelante", concluyó con esperanza y tranquilidad ¡Ojalá así sea Goyo!

Le deseamos un feliz 469° aniversario a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América y casa de estudios donde se empezó a gestar la Federación Universitaria, que luego de unos años se llamaría Club Universitario de Deportes.



¡Felicidades, @UNMSM_! ����⚽ pic.twitter.com/1b0Z8qW3G7 — Universitario (Desde ��) (@Universitario) May 12, 2020

