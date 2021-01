Sigue la inoperancia: Luis Urruti se puso a entrenar en Uruguay a la espera de la U

Universitario de Deportes, su dirigencia y su entrenador están en el ojo de la tormenta. Después de un año bueno en rasgos generales gracias a sus refuerzos, para el 2021 solo reciben críticas.

Los hinchas, en las redes sociales, tienen muchos motivos de críticas. Las partidas de Millán, Hohberg, Santillán y Dos Santos no se han visto remplazadas con jugadores del mismo nivel. No ha llegada ni la misma cantidad, ni la misma calidad.

Además de eso, algunos jugadores que estaban al alcance como Guivin o Sandoval, jóvenes y posibles alternativas pensando en la Copa y la Liga 1, no fueron tomados en cuenta por falta de voluntad. No querían o simplemente no hicieron nada para tenerlos.

��✍�� El mediocampista @rafaguarderas firma su renovación de contrato con Universitario. ¡Vamos, Rafa! ������ pic.twitter.com/FIo2sz46a0 — Universitario (@Universitario) January 5, 2021

En el caso de los refuerzos, la comunicación con la llegada de Jorge Murrugarra también fue deficiente. Hicieron esperar dos horas a los hinchas para presentarlo. Ya todos sabían que era el volante quien llegaba.

Con la renovaciones pasa lo mismo, las vacaciones parecen alargarse y con algunos jugadores todo se va haciendo muy largo. Luis Urruti, por ejemplo, "inició la pretemporada con River Plate mientras espera la renovación con Universitario. El centrocampista desea seguir en la U; por eso la dirigencia del club uruguayo sigue esperando", según Ángel Flores de RPP.

"Dependemos de Universitario, le hemos dado toda la facilidad para que pueda ir", señalan en la dirigencia del club uruguayo. En la U parecen seguir dormidos. Así, se pasa la vida ¡A despertar y recordar como fue el año pasado en estas fechas!

Lee También