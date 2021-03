Sin Cardona y con línea de 3: el posible XI de Boca para recibir a River

A un día del Superclásico, Boca y River esconden sus cartas y no se dan pistas sobre las alineaciones iniciales para el próximo domingo. El propio Marcelo Gallardo aseguró tener todo listo en la conferencia de prensa, pero no hizo pública la formación "para no darle información al rival".

Miguel Ángel Russo no tiene esa suerte, ya que el último jueves recibió la noticia de las lesiones de Edwin Cardona y Carlos Tevez. El Apache llegaría al encuentro a pesar de su molestia en el tobillo, pero el colombiano está mas afuera que adentro.

Según informó el periodista Leandro Aguilera, el entrenador del Xeneize probó en reiteradas oportunidades con una línea de tres centrales. Teniendo en cuenta la baja de Cardona, el local podría salir a la cancha con un sistema que no utiliza hace muchos años.

Con un esquema de 3-5-2, las novedades en el equipo serían la de la vuelta de Carlos Izquierdoz a la titularidad, después de haber sufrido una lesión en la zona intercostal. Luego, serían los mismos 10 que le ganaron a Vélez.

De esta manera, Boca saldría a la cancha con: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carloz Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Gonzalo Maroni, Frank Fabra; Sebastián Villa y Carlos Tévez.

