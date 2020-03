"Sociedad de mier...": Marcio Valverde explotó en Twitter por el coronavirus

Es muy difícil de no hablar del coronavirus. El tema alcanza a difentes ámbitos en el mundo. Salud, política y economía han sido totalmente alteradas.

Obviamente, con todo esto, los deportes se han perjudicado. Han pasado por completo a un segundo plano y todo se está volcando hacia lo más importante.

Los propios futbolistas están más pendientes de eso que de nada. Marcio Valverde, por ejemplo, del Sport Huancayo se ha mantenido muy activo en Twitter con respecto al tema.

En esta oportunidad y con cuarentena de por medio, su segundo día, el futbolista se volvió a manifestar, pero mucho más enfático.

Disculpen pero es gente muy ignorante https://t.co/Q0mQjfvFVs — Marcio Valverde (@marciovz) March 17, 2020

"A este paso no solo será hasta el 30 de marzo. Disculpen pero todo es culpa de nuestra sociedad de mierda que no toma conciencia", comenzó. "Ya los quiero ver llorando en TV y echando la culpa a los que no la tienen", continuó su descargo el jugador.

Después de todo esto, compartió un video de unas personas mayores que estaban en la calle. "Es gente muy ignorante", disparó ahí. Así, el futbolista comenzó a expresarse.

