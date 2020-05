Sonríe el Bayern: a RB Leipzig lo salvó el VAR de perder con Friburgo

Bendita sea la Bundesliga. Este sábado, después de casi dos meses, fue la primera gran liga de Europa en reanudar la temporada 2019/20 y lo hizo de la mejor forma con nada menos que cinco partidos en simultáneo. Uno de esos tuvo la presencia del RB Leipzig, el equipo que junto al Borussia Dortmund le pelea la cima de la tabla de posiciones al Bayern Múnich, líder en solitario.

Sin embargo, el equipo de la marca que te da alas tuvo una clara merma, tanto física como futbolística, en su regreso a las canchas. Recibió al Friburgo, que apunta a entrar en zona de pre Europa League por lo menos, aunque está lejos de las primeras posiciones todavía. No obstante, hoy logró un empate de visitante que vale oro para el objetivo en común que tiene.

Pasada la media hora de juego, Manuel Gulde puso el segundo gol en la reanudación de la Bundesliga y fue justamente para el Friburgo, que daba la sorpresa de manera visitante ante el RB Leipzig. ¿Lo mejor? Fue la curiosa manera en que anotó el jugador: de un centro proveniente de un saque de esquina de la banda izquierda, Gulde intentó un taco de espaldas con la pierna derecha, le erró ¡pero le dio al balón sin querer con la izquierda y metió el gol!

Por primera vez en la historia del fútbol profesional, y después de la nueva reglamentación aprobada por la FIFA, un equipo realizó cinco cambios ��



➡ En el Schalke 04 ingresaron: Matondo, Miranda, Becker, SChopf, Burgstaller pic.twitter.com/o5JAWtCxgr — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 16, 2020

A trece minutos del final, RB Leizpig se recompuso y Yussuf Poulsen empató para el dueño de casa de un cabezazo espectacular que ganó en el área rival. No obstante, todavía quedaban muchas emociones en el final del partido, pero justamente no del todo satisfactorias para los aspirantes al título, que se llevaron un buen susto en los últimos minutos.

A los 93 minutos, cuando ya era tiempo de descuento, Robin Koch apareció para hacer estallar a todos sus compañeros del Friburgo y marcar el 2-1 de la victoria. No obstante, el VAR invalidó toda la jugada para que respire el RB Leipzig: al árbitro le avisaron de una posición adelantada y no el gol no subió al marcador. ¡Pudo haber sido peor para el dueño de casa!

