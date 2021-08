Luego de imponerse en la votación por el Balón de Oro 2019 y quedarse con una nueva distinción personal, el mundo fútbol se puso una vez más a los pies de Lionel Messi.

El astro argentino volvió a hacer historia el pasado lunes y sumó a sus vitrinas por sexta vez el mítico trofeo entregado por la revista France Football -relegó así a Cristiano Ronaldo al segundo puesto-.

En diálogo con EFE, quien no dudó siquiera un instante en llenar de elogios a su compañero de la Selección Argentina fue Nicolás Tagliafico. "Parece que nunca tiene techo", explicó asombrado el ex Independiente con respecto a La Pulga.

Destacando la constancia que caracteriza al crack del Barcelona para mantenerse en un nivel excepcional desde hace muchos años, el hombre del Ajax explicó: "Me encantan los deportistas que son así de exigentes y dan todo para hacerlo mejor. Que lo haga por tanto tiempo es impresionante".

Analizando y vaticinando la época en la que Messi no estará más en La Albiceleste, el defensor de la Selección Argentina cerró: "Todos sabemos que la carrera de jugador no es para toda la vida y se van a ir tomando las precauciones adecuadas para, si en algún momento Leo no está en la Selección, hacerlo de la mejor manera sin él".