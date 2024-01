La realidad de los hombres de Lionel Scaloni cambió para siempre el 18 de diciembre del 2022. Un penalti de Gonzalo Montiel llevaba a Argentina a la cima del mundo más de tres décadas después de que Diego Armando Maradona lo hiciese en México. Casi un año después de la conquista de Qatar, Nicolás Tagliafico desvela el momento donde se sintió más que cerca del objetivo. Así se empezó a fraguar la victoria ante Francia.

El jugador del Lyon se abre en vena con Relevo. En una charla rica sobre Qatar, el balance 12 meses después y lo que significa jugar como campeón del Mundo, Tagliafico analiza diversos ítems sobre un campeonato marcado por la derrota ante Arabia Saudita en el debut y por una serie de rendimientos colectivos de élite. Eso sí, el ex Independiente o Banfield reconoce que hubo un día donde el grupo entendió que todo estaba dado para dar el golpe. Todo vuelve al 9/12.

“En cuartos de final, antes de jugar contra Holanda, hubo un clic. Estábamos viendo el partido de Brasil vs. Croacia, y en los penales, cuando vimos que Brasil había quedado fuera, nos dijimos ‘hoy tenemos que ganar porque tenemos muchas chances’. Si ganábamos, sin desmerecer a Croacia, sentíamos que, si ganábamos a Holanda, también podíamos ganarles a ellos”, empieza el defensor para Relevo. Aquella dura lucha contra los Países Bajos y el golpe dado por el conjunto balcánico a la Verdeamarelha daban una luz de ilusión y esperanza que sería consagrado nueve días más tarde en Lusail.

Si bien con el correr de los meses las señales se hacen más visibles, Tagliafico no duda que aquella noche donde el penal de Lautaro Martínez metía a los pupilos de Lionel Scaloni entre los cuatro mejores fue el inicio de lo que vendría más adelante: “Hubo un montón de momentos claves como después de Arabia, el gol de Leo ante México que nos destapa, pero aquello nos dio ese plus saber que no es lo mismo enfrentar una semifinal ante Croacia, en lugar de con Brasil”.

A partir de ahí la historia es más que conocida. Argentina goleaba por 3-0 a Croacia en semifinales. Días más tarde solo un estelar Kylian Mbappé pudo llevarle a la definición por penales en Doha. El cielo volvía a ser Albiceleste y casi 12 meses después de aquella conquista, siguen surgiendo pequeñas historias que juntas valen una tercera estrella en el pecho. Tagliafico asegura en Relevo que vienen desafíos de peso para un combinado que deja atrás Doha con el objetivo de volver a tener el hambre que justamente le llevó a dicha instancia. Estados Unidos, primera parada.

Las contras de ganar un Mundial

“¿Hay un vacío después de semejante logro? Un poco…Yo también creo que en la vida hay momentos. Hay en los que disfrutas más, en otras toca cerrar los ojos y seguir, pensando en lo que viene”, reflexiona el lateral sobre como ha sido su vida después de ganar en Qatar. Tocar el cielo y buscar nuevos retos, dentro de la cabeza de cualquiera que llega a lo más alto que entrega este juego.

Un complicado presente en Lyon

No ha sido un inicio de temporada sencillo para el argentino. Lyon ocupaba puestos de descenso hasta hace solo unas jornadas. Son 17 en la liga gala con apenas 16 unidades en medio de un comienzo de curso lejos de lo habitual para un gigante del fútbol galo. El argentino acumula hasta la fecha 14 partidos, un tanto y una asistencia.