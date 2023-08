La búsqueda del lateral izquierdo en Manchester United llegó a su fin. A horas del cierre del mercado de verano, los Red Devils cerraron la llegada del elegido para reemplazar al lesionado Luke Shaw. Finalmente, Sergio Reguilón llegará a Old Trafford para ser una opción en el costado izquierdo de la defensa.

Si bien se mencionó el nombre de Nicolás Tagliafico (Lyon) como opción y hasta llegaron a negociar el préstamo de Marc Cucurella con Chelsea, finalmente, la opción de Reguilón fue la elegida por la directiva de Manchester United. El lateral izquierdo de Tottenham llega en calidad de cedido.

De acuerdo a la información brindada por Fabrizio Romano, el acuerdo por Reguilón está hecho y será a préstamo. Tendrá una cláusula por la cual Manchester United podrá terminar la cesión en el mes de enero. Efectivamente, la intención del club es que sea un reemplazo oportuno para Shaw.

¿Qué lesión tiene Luke Shaw y cuánto tiempo estará de baja?

De acuerdo a lo dicho por The Telegraph, Luke Shaw tiene una lesión muscular, aunque su tiempo de recuperación será largo. Se cree que el lateral inglés recién se podrá incorporar a los entrenamientos para el mes de noviembre. Es decir, se perderá buena parte del inicio de temporada.

Cabe recordar que Tyrell Malacia también está lesionado y no pudo hacer siquiera la pretemporada en óptimas condiciones. Por eso, Manchester United estaba en la búsqueda de un jugador en dicha posición.

Segunda cesión consecutiva para Sergio Reguilón

Reguilón, de 26 años, vuelve a ser cedido por Tottenham. En la temporada anterior, Atlético de Madrid pidió su llegada en calidad de préstamo, aunque su paso por el club no fue bueno. Apenas jugó 12 partidos. Regresó este verano a los Spurs donde disputó algunos partidos amistosos. No obstante, no es tenido en cuenta por el entrenador Ange Postecoglou.

El lateral español ya supo estar cedido en el Logroñés y en Sevilla (mientras pertenecía a Real Madrid). Precisamente, en este último equipo, conquistó la UEFA Europa League.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Rasmus Højlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter de Milán) y Jonny Evans (Leicester). En tanto, volvió de su préstamo Eric Bailly (Marsella).

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido. En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.