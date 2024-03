No ha sido una temporada sencilla para Tagliafico en Lyon, pero esto no es como empieza sino como termina. El argentino empieza a erigirse como uno de los líderes de un equipo que lentamente deja atrás los fantasmas de la parte baja de la tabla y que sueña con algo más que superar la primera mitad de la tabla. El ex Banfield o Independiente ya es el tercer jugador con más minutos del equipo (2.051’) a pesar de alguna ausencia por sanción o lesión en estos meses. Sus dos goles, asistencias y paso al frente con Pierre Sage confirman un estado de forma en ascenso desde la llegada del 2024.

Un centro de Clinton Mata al minuto 52 rumbo a la cabeza del zurdo abría la cuenta en Lorient para un Lyon donde Nicolas Tagliafico vuelve a sonreír. El campeón del Mundo en Qatar 2022 llega con este a los dos tantos en lo que vamos de temporada. Festejos por un Groupama Stadium al que dos equipos de la primera división española ya preguntaron por condiciones el pasado mes de enero.

Tagliafico aparece como miembro del once de la fecha mientras su futuro es comentado por medios españoles. Relevo adelantada días atrás un interés del Real Betis de cara al mes de julio en una operación donde también se encuentra de por medio Abner Vinicius. Confirman a BOLAVIP las fuentes consultadas que hubo posibilidades de ver al argentino por Sevilla a inicios del 2024, así como que nada llegó a buen puerto producto de que los laterales del equipo de Pellegrini siguieron en plantilla. Otros clubes como Villarreal o Galatasaray también preguntaron condiciones.

Desde entonces y como cuentan a BOLAVIP las cosas no se han movido alrededor de contactos formales. Pero esto no ha impedido que el argentino venga en crecimiento pensando en la Copa América. 7 porterías a cero en 20 partidos de Ligue 1, un par de tantos y mismo número de asistencias para un Tagliafico con contrato hasta el 30 de junio del 2025 por la Galia. Recordemos que hará parte de la convocatoria de la selección Argentina para los duelos ante El Salvador en Philadelphia y Costa Rica en Los Ángeles.

Si vamos al futuro se espera por nuevas charlas. Fuentes consultadas por BOLAVIP en Sevilla confirman que el jugador entra en los planes del futuro del Betis. Es uno de los clubes que más de cerca ha seguido la progresión de Tagliafico, incluso desde sus tiempos en el fútbol argentino. La situación económica del club verdiblanco, las salidas y el contar o no con los millones de UEFA para la próxima campaña, las claves para soñar con otro paso del lateral por LaLiga. Los de Pellegrini son ahora mismo séptimos y a una unidad del sexto Real Sociedad. La Europa League, el objetivo en este sentido.

Tagliafico conoce España de sobra

Antes de recalar en Avellaneda pudimos verle en Murcia por un periodo de 12 meses allá por el 2012. La Nueva Condomina disfrutó durante 28 encuentros de un lateral que a sus 31 años mira al final de temporada con el objetivo de asegurar la permanencia del Lyon e igualmente soñar con una Copa de Francia donde solo Valenciennes le separa de una definición del torneo en el Stade de France.

Sus números en Lyon

4.2 millones de euros pagaban desde el Groupama Stadium por los servicios del ex Ajax. Desde entonces Tagliafico acumula 59 partidos, 2 tantos y 6 asistencias incluso en unos de los ciclos más movidos de la entidad multicampeona de Francia. 2024, un renacer para el zurdo que se traduce en nominaciones al once de la fecha y que promete un verano con ruido para el nacido en Rafael Calzada.