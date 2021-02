También lo critica: José Chávarri recriminó a Emanuel Herrera por su salida

�� Roberto Mosquera: "Yo he hablado dos veces con él (Emanuel Herrera). Lo único que pude decirles es que lo necesitábamos, que no es el momento para irse, y no es la manera". #AlÁngulo ��⚽



Míralo también con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/z91q8N52mU