La polémica la abrió Rodolfo D'Onofrio días atrás, analizando lo que fue el mandato de Macri como Presidente de la Nación ligado al fútbol.

En una entrevista con Diario Olé, el máximo dirigente de River afirmó que el club "sufrió estos cuatro años de Macri" porque "hubo un poder desmedido desde el lado de Boca".

Y no tardo en llegar la respuesta de Claudio Tapia, quien lidera la Asociación del Fútbol Argentino, pero sobre todo con intención de poner paños fríos.

"Sin ánimos de generar polémica, hubo dirigentes que no me acompañaron en la conducción porque se les preguntó y dijeron 'con este señor, yo no voy ni a la puerta'. Y no estuvieron en una conducción en la que iban a estar. Hoy la situación es muy diferente. Todos queremos el bien común para el fútbol argentino y tenemos que trabajar para eso. Yo no tengo problema con ningún dirigente, tengo diálogo con todos. Si la Selección tiene que jugar en River, va a jugar", arrancó explicando el Chiqui en TyC Sports.

Luego, le habló directo a su colega del Millonario: "Sino estamos retrocediendo a lo de la guardia alta, la guardia baja. A veces uno dice cosas con el fin de conseguir un beneficio. En los 95 minutos que puede durar el partido, todos van a querer ganar y van a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y acá pasa lo mismo, a veces se dice cualquier cosa para sacar un beneficio o para que un tercero se cuide. ¿Cuántos títulos ganó en estos tres años River y cuántos ganó Boca?..."

Sobre la relación que llevan entre ambos afirmó que "es buena", y contó: "Con Rodolfo hablo, y hablo bastante".

