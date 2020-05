Tapia será presidente de la AFA hasta 2025

Mientras en el resto del mundo comenzamos a ver cómo los equipos de fútbol vuelven a los entrenamientos y aceleran el protocolo para retomar la actividad cuanto antes, en Argentina hay calma.

La cúpula no quiere tomar decisiones apresuradas y por eso no darán el visto bueno para que los planteles trabajen en conjunto hasta estar 100% seguros de que no hay riesgo.

De igual manera, mientras tanto, otros temas de mucha importancia se tratan pensando en el futuro del deporte para el país.

Y entre ellos está la reelección de Claudio Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentina, primera persona en conseguir eso desde Grondona.

Con 52 años, el 'Chiqui' será votado mediante una Asamblea Virtual que contará con 43 dirigentes, representantes de varios clubes.

El cargo será asegurado hasta 2025, teniendo la chance en ese momento de estirar la gestión todavía 4 años más.

