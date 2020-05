Teléfono, Russo: "Haré lo máximo para mostrar que me quiero quedar en Boca"

Boca Juniors viene de ser el campeón de la Superliga Argentina, pero el fútbol se detuvo en su mejor momento. El coronavirus impidió que se siga desarrollando la Copa Superliga luego de la presentación del equipo comandado estratégicamente por Miguel Ángel Russo derrotando a Godoy Cruz de Mendoza como visitante. De igual manera, la popular escuadra Xeneize sigue planificando lo que será la próxima temporada y en ese orden de decisiones está lo referido al mercado de pases.

Russo y la dirigencia de Boca tienen que analizar las propuestas que lleguen por algunos integrantes del plantel profesional, pensar en posibles incorporaciones y decidir qué jugadores serán tenidos en cuenta y qué jugadores no. Es que muchos futbolistas están muy cerca de culminar sus préstamos con otras instituciones, pero es un hecho absolutamente ineludible que muchos de ellos no tendrán lugar dentro de la consideración del mencionado entrenador.

Nazareno Solís con la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

Por ejemplo, Nazareno Solís, veloz extremo que pertenece a Boca, finalizó su préstamo en Aldosivi de Mar del Plata, donde encontró una mayor continuidad. En ese contexto, el exfutbolista de Talleres de Córdoba exteriorizó sus intenciones de tener una oportunidad en el reciente campeón del fútbol argentino. Cabe destacar que Solís, actualmente de 26 años de edad, desembarcó en Boca en el año 2016 pero también fue cedido a Huracán y San Martín de San Juan.

"En Aldosivi tuve mucha continuidad, me sentí muy bien, hice algunos goles y creo que tuve un buen rendimiento. Mi préstamo finaliza en junio y todavía no sé que va a pasar. Si me toca estar en Boca, haré lo máximo para demostrarle a Russo que me quiero quedar", comenzó exteriorizando el hombre que también supo defender las camisetas de Villa Dálmine y Universidad de Chile a lo largo de su carrera futbolística. ¿Qué terminará decidiendo Russo al respecto?

"Siento que mi paso anterior por Boca fue positivo. En ese momento compartí plantel con jugadores de gran categoría y por eso entendí por qué no tuve lugar, pero tengo muchas ganas de una nueva oportunidad en el club", continuó manifestando en declaraciones brindadas a 'Mundo Boca Radio'. Y, por último, le puso la frutilla al postre de sus palabras: "Mi hijo se llama Román en honor a Riquelme".

