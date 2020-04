Teo Gutiérrez: "No soy un jugador para Boca, el 9 de River tiene que ser más completo"

Teófilo Gutiérrez jugó en River entre 2013 y 2015. Convirtió 28 goles en 70 partidos y conquistó 5 títulos en el club, donde se destacó la Copa Libertadores. Siempre fue un futbolista que le encantó a Juan Román Riquelme, quien hoy está trabajando en la dirigencia de Boca. En diálogo con 90 Minutos, el delantero dejó las cosas bien en claro.

El Cholo Sottile le preguntó qué pasaría si lo llama Miguel Ángel Russo, quien lo dirigió en Racing, y le dice que lo quiere en el Xeneize. "Miguel no está pensando en eso ahora. Es difícil porque tengo un pasado en River y ahí en River conseguí todo lo que un jugador quiere conseguir. Me faltó sólo el Mundial de Clubes. Después conseguí todo. La historia de River se partió en el partido de Cruzeiro".

Además, hace unos días dijo que era peor descender que perder la final de la Copa Libertadores contra su clásico rival. Hoy, aclaró esta frase: "A River lo amo. Para cualquier jugador lo más difícil es descender, pero cuando River descendió me hice hincha de River y le pedí a mi representante que quería jugar ahí".

Para cerrar este tema, manifestó: "No soy un jugador para Boca, por cómo juega Boca. No soy del estilo de Boca. El estilo de Boca es Palermo, Guerrero y otros 9, Wanchope. El 9 de River tiene que ser más completo o trabajar para ser más completo. River te enseña muchas cosas. No soy jugador para Boca, Boca necesita otra clase de jugadores".

En Argentina, Teófilo jugó en Racing donde dejó un buen recuerdo y en Lanús, pero donde más rindió fue en El Millonario. Siempre se especuló con su posible llegada a Boca, un club que parecía estar hecho a su medida. Sin embargo, él acaba de enterrar cualqueir tipo de posibilidad.

