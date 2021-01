Tevez, concreto: "Santos no nos llegó en ningún momento"

Esta noche, Boca Juniors y Santos se enfrentaron por el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores.

En La Bombonera, el equipo de Miguel Ángel Russo consiguió un empate a cero que lo obliga a marcar en Brasil para llevarse el duelo.

El juego mostrado por el conjunto local no fue del todo bueno, pero los visitantes tampoco hicieron demasiado para quebrar la resistencia de Esteban Andrada.

Al finalizar el encuentro, Carlos Tevez fue consultado acerca del rendimiento de los suyos y no dejó dudas al respecto.

La palabra de Carlitos Tevez después del empate 0-0 entre Boca y Santos en la ida de las semifinales de la #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/oWiUO6rx1t — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 7, 2021

"Santos no nos llegó en ningún momento, el partido está abierto. No nos convirtieron goles, eso es lo importante. Ellos hicieron un planteo defensivo que nosotros no pudimos romper. Vamos tranquilos a Brasil, el partido está abierto. Ellos van a tener que salir a atacarnos y nosotros podemos hacer daño", consideró.

La vuelta será el próximo miércoles en el Estadio Urbano Caldeira. ¿Habrá gol de visitante?

