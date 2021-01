Tevez se puso melancólico al hablar con Russo: "Bianchi hizo lo mismo en su momento"

Esta noche, Boca Juniors y River Plate se enfrentaron por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Por el partido correspondiente a la Copa Maradona, el Xeneize y el Millonario igualaron 2 a 2 en un duelo con expulsiones.

En un mes cumple 37 años. Podría estar de vacaciones con su familia. Lo ganó todo, no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero ahí está: poniendo la cara por el equipo de su vida. Yendo al frente, salvando a su equipo. Demostrando que está más vigente que nunca.



CARLOS TEVEZ pic.twitter.com/N95yZ5T3cO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 3, 2021

Los locales lograron irse con una sonrisa gracias al gol de Sebastián Villa que igualó el cotejo.

El tanto vino precedido de una gran jugada de Carlos Tevez, quien ingresó en el segundo tiempo por Mauro Zárate.

Al finalizar el encuentro, Carlitos recordó una frase que le dijo Carlos Bianchi allá por el 2003 en la Copa Libertadores ante River.

"Tengo la posiblidad de hablar con #Russo, decirle lo que siento pero a la vez no siendo cabeza dura y sabiendo que tácticamente como lo plantearon estaba bien. Bianchi en su momento hizo lo mismo que Miguel. Me dejó en el banco y me dijo que en los últimos 30 lo ganaba", lanzó. ¡Claro, Carlos!

#Tevez: "Bianchi en su momento hizo lo mismo que Miguel. Me dejó en el banco y me dijo que en los últimos 30 lo ganaba" — Información C.A. Boca Juniors (@InformacionCABJ) January 3, 2021

