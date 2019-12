Tevez, sobre lo que pensaba al no jugar contra River: "Tengo que estar muy mal"

Luego de una primera hora en la que Boca no le había encontrado la vuelta al partido en ningún momento, Gustavo Alfaro realizó la primera variante en el Estadio Monumental y mandó al campo de juego a Carlos Tevez.

Pese al ingreso del Apache, el Xeneize no se sintió cómodo en el tramo final del partido y terminó cayendo por 2 a 0 ante el Millonario por el cruce de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Rememorando esa fatídica noche en la que el conjunto de La Ribera no tuvo una jornada para nada positiva, Carlitos, en diálogo con FOX Sports, exteriorizó algunos de los pensamientos que se cruzaron por su cabeza mientras veía a sus compañeros caer ante el acérrimo rival.

El ex atacante de la Juventus, revelando que Gustavo Alfaro le comunicó sus intenciones una vez culminado el partido, aseguró: "Después hablamos con Gustavo y él me dijo 'Yo pensaba ponerte en los últimos 20/30 minutos para agarrarlo a River cansado y ganarle el partido' y yo le dije '¿Por qué no viniste y me lo dijiste antes?'. Si él viene, me dice lo que él piensa, cómo ve el partido y todas las cosas, puedo estar de acuerdo o no pero queda en mi".

Explicando la diferencia que habría generado en él conocer la idea del DT antes de disputarse el cotejo, Tevez agregó: "Uno va predispuesto o con la cabeza totalmente diferente, porque pasas de saber que 'Tenes 30 minutos para ganar el partido' a decir 'No tenemos los delanteros, Franco está jugando de ocho...'. Yo decía 'Tengo que estar muy mal para no jugar'. Te hace plantear más dudas de las que tenes en la cabeza".

Dejando en claro que no quedó del todo a gusto con lo sucedido aquella noche en el Monumental, Carlos cerró: "A pesar de ser jugador, también sos ser humano. Se te pasan cosas por la cabeza".

+ Los números de Tevez en Superliga y Libertadores 2019:

