Tinelli a Grondona en 2013: "¿Por qué no ponés un árbitro bueno?"

No nos vamos a hacer los distraídos. Sabemos que estas cosas, cuando Julio Grondona vivía, sucedían todo el tiempo.

Claro, eso no quiere decir que esté bien. Ni que no lo repudiemos. Pero Marcelo Tinelli parece haber sido uno más dentro del montón que buscaron inclinar la balanza para su lado.

"Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras”, le dijo don Julio Grondona a Marcelo Hugo Tinelli en uno de los audios que reveló Lanata este lunes. Enjoy ✌��#BuenLunes pic.twitter.com/5EnEDO8Es3 — JP (@Sir_Neble) June 29, 2020

Fue Jorge Lanata quien en su programa por Radio Mitre filtró audios de llamadas entre al ahora presidente de San Lorenzo y el difunto dirigente de AFA.

En 2013, el teléfono del conductor de TV estaba intervenido por orden judicial, ya que se lo investigaba por otras cuestiones.

En estas comunicaciones, no sólo hay pedidos de árbitros, sino también diálogo sobre la construcción del nuevo estadio del conjunto de Boedo.

+Algunas frases destacadas de las escuchas:

- Tinelli, sobre cambiar horarios de un partido entre San Lorenzo y Argentinos, algo que finalmente sucedió: "OK, lo voy a llamar entonces a Abal Medino. O a Berni. O alguno de seguridad".

- Grondona a Tinelli: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras".

- Tinelli sobre un duelo San Lorenzo-Independiente en 2013 (el cual condenó al Rojo al descenso): "A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?".

- Grondona a Tinelli sobre el nuevo estadio: "¿Arreglaste lo de la obra? Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo".

Lee También