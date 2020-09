Tocó el tema: Ángel Comizzo habló de las posibilidades de Jesus Barco después de su ampay

Universitario de Deportes está muy bien en materia de resultados. Hoy se encuentran como únicos punteros del torneo a 4 puntos de sus más cercanos perseguidores.

Ángel David Comizzo parece haber encontrado el equipo y solo hay un par de detalles que ha cambiado desde que regresó el fútbol. El delantero y el acompañante de Alfageme.

Se sabe, por ejemplo, que el ataque ha variado más que todo por lesiones. Primero Dos Santos estuvo sentido y después Alexander Succar, quien hasta hoy se viene recuperando.

Por el lado del medio campo, Jesus Barco no habría sido ni si quiera considerado en el último partido por su último ampay. Él no habría respetado los protocolos y Ángel David habría optado por separarlo al menos una jornada.

Justamente este jueves, el argentino fue consultado por la situación del mediocentro. "No lo sé. Todavía no lo hemos pensado. Tenemos opciones en ese lugar. Todavía no está definido. No hemos tomado la decisión de quién va a jugar", respondió.

Así, todo parece indicar que la situación de Jesus Barco se mantiene en la incertidumbre. Barreto cumplió y Guarderas está recuperándose. La salidita puede haberle costado más de los pensado a Barco.

�� Gerson Barreto: "Comizzo pide mucha presión, que estemos en buen estado físico, eso le importa mucho. La presión es vital para él. En el esquema actual a Donald (Millán) lo dejamos más suelto pues eso es lo que predomina en su juego y es lo que pide el profe".



