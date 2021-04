Todo confirmado: grupo y fixture completo de Junior en la Copa Libertadores 2021

Con mucho por mejorar, Junior de Barranquilla cumplió la tarea de sortear con éxito la fase repechajes de la Copa Libertadores 2021. Su último escollo fue Bolívar, lo goleó en el Metropolitano y ahora el Tiburón estará nuevamente en una fase de grupos del máximo certamen sudamericano.

Ya garantizada la clasificación, Junior fue el último equipo en confirmarse para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el Tiburón, quedaron completos todos los grupos y ya se puede dar inicio al camino que llevará a un solo equipo a quedarse con la 'Gloria Eterna'. El equipo currambero quedo ubicado en el Grupo D donde se las verá con River Plate (Argentina), Ind. Santa Fe (Colombia); y Fluminense (Brasil).

Además de eso, también quedó confirmado todo el calendario que tendrá Junior en su grupo para intentar quedarse con uno de los dos cupos que entrega su zona para poderse clasificar ala fase final de la Libertadores y soñar con el título. De quedar tercero, podría jugar la Conmebol Sudamericana.

Este es el Fixture confirmado para Junior de Barranquilla en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021

- 22 de abril: Junior de Barranquilla vs. Santa Fe.

- 28 de abril: River Plate vs. Junior de Barranquilla.

- 6 de mayo: Junior de Barranquilla vs. Fluminense.

- 12 de mayo: Junior de Barranquilla vs. River Plate.

- 18 de mayo: Fluminense vs Junior de Barranquilla.

- 25 de mayo: Santa Fe vs. Junior de Barranquilla.

����¡ESTAMOS EN FASE DE GRUPOS Y QUE LA CUENTEN DE CUALQUIER FORMA! VAMOS EQUIPO HASTA EL FINAL. pic.twitter.com/cFwPIEUQ7h — Club Junior FC (@JuniorClubSA) April 16, 2021

