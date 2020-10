"Todo es más fácil cuando el Gordo tiene la pelota", Tévez sobre Cardona

Sin duda alguna, Edwin Cardona aprovechó de la mejor manera la oportunidad que le dio Miguel Ángel Russo de ser titular en el último partido de fase de grupso de Libertadores con Boca Juniors. El colombiano se lució y tuvo un nivel superlativo en la victoria del Xeneize ante Caracas por 3-0.

Cardona tuvo incidencia directa en los tres goles que anotó Boca Juniors. Puso la asistencia del primer gol, creo toda la jugada con Fabra de la segunda anotación y puso un extraordinario pase en el tercer gol que acabó con el festejo de Carlos Tévez. Una noche totalmente inspirada para Edwin.

Al final del partido, el capitán de Boca Juniors no dudó en elogiar el gran partido del colombiano y aseguró que jugando con él todo se hace más fácil. Carlos Tévez terminó como la gran figura del compromiso, pero no dudó aplaudir el nivel mostrado por Cardona ante el equipo venezolano.

"Edwin me saca la presión de no ir a buscar la pelota tan abajo, me da la chance de dañar más arriba. Las cosas se me hacen más fáciles cuando el Gordo tiene la pelota".