Vas a llorar: las 4 preguntas que el hijo de Seba Domínguez le hizo sobre Diego Maradona

Muy temprano se levantó Sebastián Domínguez. Claro, haber sido un gran jugador de fútbol y ahora periodista de ESPN queda en segundo plano cuando le toca ser padre. Su pequeño hijo debía ir a la escuela y él amaneció para seguramente, darle de desayunar, ayudarlo a vestirse y tener todo listo de cara a un nuevo día de la semana.

Pero algo diferente pasó en el comienzo de la jornada, algo que Seba terminó contando en Twitter minutos después y que nos emocionó a todos. Pasa que junto a Manuel decidieron poner un video con goles de Diego Armando Maradona a lo largo de su carrera, lo que despertó varias inquietudes en el chico, que no dudó en manifestarlas.

"7:45AM mirando videos de goles #Maradona con Manuel(6 años) que todavía no sabe bien si va a jugar al futbol o va a ser piloto de avión o bombero... 4 preguntas me hizo: porque no se la sacan pa? Alguna vez perdió Diego? Esa es la mano de Dios? No entiendo pa, él era un Dios?", relató en detalle cómo fue la secuencia que lo dejó sin palabras.

Pasaron meses ya de la partida del '10', parece algo muy lejano. Pero de igual manera su legado quedará vivo por siempre y nunca será tarde para seguir recordándolo. Y que nuevas generaciones se interesen por saber quién fue el mejor jugador de la historia del fútbol, es una buena señal. Hermosa historia para alegrarnos el jueves.

+El tuit de Seba despidiendo al Diego:

Muchas cosas se dijeron aquel 25 de noviembre de 2020, y fueron pocos los que encontraron las palabras justas para despedir al máximo ídolo de la mayoría del país. No es sopresa que Seba Domínguez haya estado en esa pequeña lista de los que con una frase, nos hicieron volver a lagrimear.

"Ojalá haya paz allá, esa que nunca te pudimos dar acá. Hasta siempre Diego", escribió en su cuenta de Twitter. Es lo que deseamos todos.

