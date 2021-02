Umbro le regala botines a Claypole para que le gane a Boca

La Copa Argentina tiene como principal atractivo ver dos realidades distintas midiéndose cara a cara dentro de un campo de juego. Ya son varias las veces en las que el equipo "más débil" da el batacazo eliminando a algún gigante de la máxima categoría.

Hace algunas semanas, por ejemplo, vimos a River enfrentarse a Defensores del Pronunciamiento, en un encuentro en el que no hubo grandes sorpresas pero sí una gran experiencia vivida para los futbolistas de menor envergadura.

Dentro de pocos días, Boca se va a enfrentar con Claypole, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino. Si bien las diferencias con el último campeón de la Copa Maradona son notorias, una marca deportiva se encargó de aportar un granito de arena para intentar achicar la brecha.

Umbro, reconocida compañía de calzado y ropa deportiva, tuvo la iniciativa de acompañar al equipo de zona sur. ¿Cómo? Regalándole botines a todo el plantel para que lleguen con el mejor calzado al encuentro.

El plantel de Claypole luciendo el mismo modelo de botines.

Es de público conocimiento que una de las grandes diferencias que hay entre categorías, es que varias marcas patrocinan a los futbolistas y tienen la posibilidad de usar botines nuevos regularmente, cosa que no sucede en la Primera C. De esta forma, Umbro buscará que, al menos con el calzado, no existan ventajas entre los equipos.

¡Gran iniciativa!

Lee También