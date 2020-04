Una figura de la Selección Perú: “Boca me gusta mucho, son equipos de pueblo"

Es una suerte de moda en las últimas semanas. Una cantidad enorme de jugadores, desde que comenzaron los rumores de que Edinson Cavani podía llegar a Boca, expresaron su amor por dicho club.

El fichaje de Daniele De Rossi marcó un antes y un después, haciendo que varias estrellas de otros países se tienten con la chance de ponerse la camiseta azul y oro.

�� “Boca Juniors es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Pienso que es muy similar a Alianza Lima porque son equipos de pueblo. A mi me gustan los clubes así”



- Christian Cueva ✍ pic.twitter.com/zFa6iQqPCp — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 29, 2020

A este movimiento se sumó Christian Cueva, una de las máxima figuras que tiene hoy por hoy la Selección Perú de Ricardo Gareca.

“Boca Juniors es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con ellos. Pienso que es muy similar a Alianza Lima porque son equipos de pueblo. A mi me gustan los clubes así”, declaró en ESPN.

De iguala manera, también le tiró flores a un brasileño: "Sao Paulo es el otro equipo de América al que me gustaría volver".

Veremos si las palabras del atacante que hoy es parte del Pachuca de México llegan a los oídos indicados para avanzar en su deseo.

Lee También