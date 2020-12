Una más de Deportivo Llacuabamba: jugadores denuncian falta de pagos

Deportivo Llacuabamba cumplió con la regla de la mayoría de los equipos que ascienden a la Liga 1 mediante la Copa Perú: perdió la categoría en su primer año en la Primera División del fútbol peruano.

Sin embargo, la falta de competitivad no solo fue en lo deportivo, también en lo económico. Tras varias semanas de terminada la Liga 1, muchos jugadores de Deportivo Llacuabamba reclaman falta de pagos.

En entrevista a Depor, uno de los jugadores indicó: “Se le ha mandado mensajes al presidente del club y a su abogado, pero no hay respuesta. El presidente me dijo que el 15 de diciembre, la Federación iba a depositar un dinero y con ello podrían liquidarnos, pero no han dicho nada y lo que queremos es que nos den una respuesta".

Agregó: "El presidente se está postulando al Congreso, pero eso no puede ser su prioridad, si tiene deudas con sus trabajadores. En mayo y junio aceptamos recortar a la mitad nuestros salarios para a apoyar a la comunidad, pero ahora nada".

Todos los integrantes del plantel que disputó la Liga 1 no sabe si continuará para la próxima temporada, debido a los problemas que surgen en cuanto a los pagos.

