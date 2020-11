Coki Gonzales duro con Ahmed: "No entendió nada, la baja necesita concentración"

Alianza Lima ganaba sin complicaciones 2-0 en el primer tiempo, pero en la segunda parte Deportivo Llacuabamba encontró el empate y dejó a los blanquiazules con solo 1 punto y aún cerca de los puestos de descenso.

Tras el duelo, Daniel Ahmed declaró: "Hicimos un gran primer tiempo. El rival también hizo méritos para hacer un buen partido. Nos enfocamos en el acumulado, pero también en lo que suceda en el grupo. Siento que somos un equipo que ha mejorado”.

No ha entendido nada Daniel Ahmed.

Alianza Lima solo mirar el acumulado, prohibido ver otra tabla.

La baja necesita concentración al ��% y ver otra tabla te desenfoca como hoy.

Hoy Ahmed pensó en el grupo 2 e hizo esos cambios. Un DT que pelea la baja cierra el partido. https://t.co/BbPLGuLZW8 — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) November 7, 2020

Lo dicho por el técnico de Alianza Lima por todo lo que resta del 2020, no fue del agrado del periodista Coki Gonzales, quien cuestionó sus objetivos y puso en claro lo que lucha Alianza: "No ha entendido nada Daniel Ahmed. Alianza Lima solo mirar el acumulado, prohibido ver otra tabla. La baja necesita concentración al 100% y ver otra tabla te desenfoca como hoy".

"La baja no perdona, la baja no te da respiro Ganar 1 partido no te salva x el contrario a veces celebrar mucho esa victoria te confunde. Hoy Ahmed pensó en el grupo 2 e hizo esos cambios. Un DT que pelea la baja cierra el partido", agregó el conocido periodista.

Alianza Lima deberá enfrentar la próxima fecha a César Vallejo. El partido está programado para jugarse el 9 de noviembre a las 15:30.

