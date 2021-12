Las horas pasan y todavía no hay una definición en Uruguay sobre el nuevo entrenador del seleccionado. El candidato número uno es Marcelo Gallardo, a quien todavía esperan pese a que el tiempo apremia. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pese al gran interés por el 'Muñeco', le ponen un plazo para que brinde una respuesta respecto a su futuro.

Los tiempos empiezan a ser un factor en la definición sobre el nuevo entrenador de la Selección de Uruguay. Así lo explicó Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, en declaraciones a Sport 890 donde si bien asegura que Gallardo es su principal candidato, la demora podría llevar a que busquen otras opciones.

"Las conversaciones que tuvimos con gente de su entorno nos dijeron que Marcelo aún no tiene definido qué hacer con su carrera, esa es la realidad. Si aún no nos dijeron que 'no', pienso que la chance está abierta (...) Estoy convencido que si nos dejan hablar con él lo podemos convencer", afirmó.

Y respecto a la definición, no hay mucho tiempo en Uruguay y la ponen un plazo. "Así como digo esto, digo que los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él, pero tenemos que definirlo cuanto antes. No podemos pasar más de la semana que viene para definirlo", sentenció Casales.

Si no es Gallardo, las opciones se abren para nombres como los de Diego Aguirre, Alexander Medina y Diego Alonso, según ha informado Ovación. Casales, por su parte, prefiere ser cauto. "No hay un candidato 100% probado. Estamos manejando algunos nombres y tiene que haber una decisión orgánica del Ejecutivo, que aún no hubo", aclaró.

La definición de Marcelo Gallardo podría llegar el próximo jueves 9 de diciembre donde River celebrará el tercer aniversario del título de la Copa Libertadores lograda ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid. Allí, el 'Muñeco' se manifestará y le dejará un mensaje a los hinchas donde seguramente anunciará qué será de su futuro.