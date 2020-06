Va otro refuerzo, Russo: la frase del representante de Pavón que retumba en Boca

Los rumores se dispararon hace poco sobre qué es lo que sucederá con Cristian Pavón cuando se termine su vínculo con el LA Galaxy.

En su nombre salió a hablar Fernando Hidalgo, su representante, para dejar en claro que lo más posible es volver a verlo con la de Boca.

"La semana pasada surgió una noticia, a mi criterio totalmente malintencionada, donde se describía que Pavón no tenía intención alguna de regresar a Boca, que no era su deseo, y eso no es así. Pavón fue dado a préstamo por 18 meses a Los Ángeles Galaxy, tiene una opción de 20 millones de euros netos, que serían 27/28 millones de euros brutos, y obviamente hay que entender que en estas condiciones, con lo que está sucediendo hoy en el mundo del fútbol, si en momentos normales era una opción verdaderamente inalcanzable para esa liga en este momento es peor aún", comenzó explicando en Boca de Selección.

Luego, agregó: "Se va a cumplir el préstamo, se va a tomar el tiempo necesario para cumplir el préstamo tal cual está acordado entre los clubes y luego el jugador tendrá que regresar para ponerse a disposición de Boca".

De igual manera, dejó la puerta abierta a que las cosas cambien de rumbo: "Esto no quiere decir que el Galaxy no vaya a intentar renovar el préstamo o comprar parte del pase, eso no se habló porque acá está todo parado y no hay ningún club que hoy esté pensando en comprar un jugador de fútbol".

Para cerrar, ratificó: "Pavón está feliz de volver a Boca, ¿cómo no va a estar feliz? Él está con ganas de volver a jugar, como todos los jugadores. Están todos con ganas de que el fútbol vuelva a empezar y en su caso puntual, si se termina el contrato y no hay otro acuerdo, obviamente va a estar feliz de volver. Él se fue en un momento que todos saben cómo fue. Está contento en el club donde está pero también estará contento si tiene que regresar".

