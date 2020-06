Vega: "Todo el mundo se muere por jugar en este River, en el que yo jugué no quería venir nadie"

Daniel Vega vive un presente tranquilo. Con 36 años, transita un gran momento en el San José Earthquakes de la Major League Soccer llegando de a poco al final de su carrera.

De igual manera, será imborrable el recuerdo de un pasado más turbulento, el cual le tocó vivir en River durante la época más oscura del club.

"¿A quién no le gustaría jugar en este River? Todo el mundo se muere por jugar en este River. En el River que yo jugué no quería venir nadie, ahí estaba complicado jugar", le confesó a Diario Olé hablando de aquel último puesto en 2008, el descenso y el posterior regreso a la Primera.

Más allá de todo lo transitado, su fanatismo por el Millonario sigue intacto: "Lo sigo, soy hincha y quiero que gane. Después de todo lo que vivimos volviendo a Primera, vemos a River con todo lo que logró, cómo la institución se consolidó y creció. Los clubes en Argentina se basan en títulos. Esperemos que se haya aprendido de todo lo que pasó en su momento antes de descender, de cómo manejar al club para que no vuelva a suceder algo igual. Se ha mantenido firme como institución, ganando muchos títulos. Eso deja una enseñanza para las futuras autoridades, para no repetir los sucedido y lo que vivimos con el descenso".

Vega, en diálogo con Diario Olé, recordó su pasado en Núñez durante la época más oscura del club: "Todo el mundo se muere por jugar en este River, en el que yo jugué no quería venir nadie". pic.twitter.com/dkANZ0Gknh — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 7, 2020

Hoy en día, confiesa que "con el hincha que me cruzo cara a cara o con la gente del club y allegados, me reconocen el esfuerzo", y analiza: "Sé que no fui el mejor. Me reconocen haber estado y bancado el momento. Bien o mal, entregué todo. Obvio han pasado arqueros que han atajado mucho mejor, ganado títulos. Me quedo con el reconocimiento de haber estado en un momento difícil, sacándolo adelante y aportando mi granito de arena".

Para cerrar, opinó sobre Marcelo Gallardo, quien hoy es el técnico más ganador de la historia de River: "Fui compañero de él, nunca imaginé que iba a llegar a ser lo que es hoy. Se fue de una manera, no tuvo despedida. Pero pudo revertir la situación. Volver, ganar y ser una persona tan importante, la verdad que es algo para admirar. Todo el mundo lo sabe, está a la vista. Como compañero nunca imaginé que iba lograr todo lo que logró. Sí demostraba una personalidad muy fuerte firme con sus ideas, Supo aprovechar es".

