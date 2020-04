Vélez defendió su trabajo y nuevamente le tiró con mucha fuerza a sus detractores

El fútbol en Colombia se encuentra detenido y estos inconvenientes empiezan a generar una nueva crisis dentro de las instituciones deportivas dedicadas al fútbol. El deficit es importante y algunos especialistas ya consideran la quiebra como una gran consecuencia que repercute la llegada del coronavirus a territorio nacional.

Teniendo en cuenta esta situación, el periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, emitió su picante editorial durante la jornada del miércoles 22 de agosto. En este segmento, el comentarista admitió que en nuestro país el desarrollo de esta disciplina no es un asunto escencial en relación con el manejo de la crisis por parte del presidente de la república, Iván Duque.

"El fútbol no es prioridad, en España es prioridad, ayer salió el decretó, aquí no. Prioridad es la salud física, mental, económica. Hay que articular medidas para que las empresas no quiebren y preservar el empleo", aseguró durante la última emisión del programa Palabras Mayores de la emisora Antena 2.

Sin embargo, criticó con dureza a las personas que en los espacios digitales hablan en contra del experimentado reportero deportivo. "Los que estamos en el futbol debemos defender nuestro medio y nuestro trabajo. No faltan los filósofos imbeciles que através de las redes sociales critican al que defiende la aviación porque es aviador. Entonces, está mal que uno defienda el negocio de uno, qué te parece", tiró.

No todo quedó ahi, Vélez también tiró una perlita sobre la posibilidad de extinsión de algunos clubes debido a la imposibilidad de mantenerse debido a la crisis sanitaria. "Por ahi la quiebra que se viene en el futbol tiene un aspecto positivo. Unos malos dirigentes varios, que lo qu reciben y no invierten, no respetan

el espectaculo y el juego. No cumplen con las obligaciones de pago. Por ahi el virus los termina sacando del negocio para el bien del fútbol. Al final no todo es malo, esperaremos", cerró.

