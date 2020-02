Lamentablemente la violencia volvió a estar presente en el fútbol colombiano, tras la muerte de un joven hincha del América de Cali por parte de unos seguidores del Deportivo Cali.

Previo al juego muchos hinchas, periodistas y seguidores del fútbol, pidieron a la Dimayor que suspendiera el juego, algo que no ocurrió y que generó muchas críticas a la entidad.

Una de las voces que se hizo escuchar es la de Faustino Asprilla, que por medio de su cuenta de Twitter publicó un video en el que le da con todo a la Dimayor y a su presidente Jorge Vélez.

“No puedo creer que el presidente de la Dimayor haya permitido que se jugara el clásico de Cali con un hincha muerto. Eso no se ve sino en Colombia. Ahí se demuestra que no piensan sino en la plata y que la vida del ser humano no tiene valor aquí”, comentó el exjugador.

El 'Tino' continuó diciendo: “Vale más un puto partido de fútbol que la vida de ese pobre muchacho. Tanto sufrimiento para la familia y se jugó porque no sucedió adentro de una cancha”.

Asprilla no dejó del lado del presidente de la Dimayor y pidió su renuncia: “Tenga conciencia, presidente; debería renunciar a ese cargo, no más, eso no tiene presentación… sientan vergüenza, cómo hacen para dirigir así”, comentó Faustino.

