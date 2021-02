Video: Curuchet le dedicó el ascenso de Platense a un hincha que lo insultó

Definiendo a través de una serie de penales al ganador del segundo ascenso a la Primera División, Platense tachó a Estudiantes de Río Cuarto y retornó a la máxima categoría del fútbol argentino luego de más de dos décadas.

Aunque el Calamar contó con varios puntos altos a lo largo de la temporada en cuestión, lo cierto es que una de sus principales figuras fue nada más ni nada menos que Facundo Curuchet, quien fue uno de los referentes de ataque del plantel de Juan Manuel Llop.

Curuchet y una dedicatoria MUY ESPECIAL, después del ascenso de Platense a Primera �� #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/6d0TdVyuHg — TyC Sports (@TyCSports) February 1, 2021

Consumada la victoria ante la institución de Córdoba, Curuchet, así como el resto de sus colegas, no tardó en ponerse a celebrar de forma eufórica. Entrevistado por TyC Sports, Facundo no dudó en llevar a cabo una dedicatoria más que especial por el ascenso obtenido.

Rememorando un pequeño cruce que protagonizó con un seguidor del Calamar hace unas jornadas, Facundo lanzó: "Quiero dedicárselo a un hombre que hace poco me insultó en la calle. Se lo dedicamos a él. Salía de entrenar, me insultó y me dijo un par de cosas. Nosotros no teníamos la culpa que Platense estuviese tantos años en la B, y hoy volvimos".

#VolvimosCAP ���� Por eso te pido que dejes la vida, porque toda tu gente quiere festejar... VAMOS CALAMARES VAMOS A VOLVER... ���������� pic.twitter.com/DFuZ1eu6hd — Club A. Platense (@caplatense) February 1, 2021

