Video: Gallardo fue a buscar a Delfino apenas terminó el partido contra Huracán

A pocos minutos del cierre del partido contra Huracán, Germán Delfino le mostró la roja a Paulo Díaz. Sin mucho contexto de por medio, la televisión se quedó con la imagen del chileno retirándose del campo de juego ante la atenta mirada de Marcelo Gallardo.

Una vez culminada la presentación correspondiente a una nueva jornada de fútbol por la Copa Diego Armando Maradona, el Muñeco se dirigió al campo de juego y fue a buscar al colegiado para dialogar unos instantes con él sobre la expulsión del defensor chileno.

La reacción de Marcelo Gallardo ante la expulsión de Paulo Díaz

Dejándole en claro al DT de River que Díaz no lo insultó ni le faltó el respeto, Delfino aclaró: "No fue insulto, porque me protesta en la que le saca por abajo de la pierna y después le di la chance de que se arrepienta".

Buscando una nueva confirmación por parte del árbitro, Gallardo decidió insistir y consultó: "¿Pero no te insultó?". Segundos después, dejándole en claro una vez más que la expulsión se debió a una nueva amonestación por exceso verbal, el árbitro argentino completó: "No, no me insultó".

#CopaMaradonaEnTNTsports | Germán Delfino le explicó al Muñeco Gallardo por qué expulsó a Paulo Díaz.



Huracán River

